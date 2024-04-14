Yabancı VAR hakemi Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Bir penaltıyı verdirtti, bir penaltıyı iptal ettirtti...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturdu. Narciso karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na yaptığı uyarılarla maça adeta damga vurdu.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe, VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı.

'VAR' UYARISIYLA PENALTI

Bright Osayi-Samuel, ceza alanında çalım atmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu ilk anda müdahalenin penaltı gerektirmediği kararını verirken 'devam' işareti yaptı. Portekizli VAR Hakemi Andre Narciso, inceleme önerisinde bulunurken, pozisyonu izleyen Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

'VAR' UYARISIYLA İPTAL

Bir diğer pozisyonda ise dakikalar 86'yı gösterirken Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Portekizli VAR hakemi Andre Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'nu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı iptal oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

