Yalancı dizisinin Deniz’i Burçin Terzioğlu da estetik harikası çıktı! Estetiksiz halini görenler doktorunu sordu

Burçin Terzioğlu da güzelliğini estetik operasyonlara borçlu isimlerden biri çıktı. Poyraz Karayel dizisiyle ciddi bir hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu son olarak geçtiğimiz akşam final yapan Yalancı dizisinde Salih Bademci ile başrolü paylaştı. Burçin Terzioğlu, eski hali ile hayranlarını şoke etti.

Terzioğlu'nun eski halini gören hayranları, estetikle bambaşka biri olduğuna yönelik yorumlar yaptı.

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ESKİ HALİ

Güzel ve başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, eski hali ile dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişimi görenler, estetiklerini gündeme getirdi.

Kadın İsterse dizisi ile yıllar önce seyircilerin karşısına çıkan Terzioğlu, bir dönem Murat Yıldırım'la evliydi.

Murat Yıldırım'dan boşandıktan sonra Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, son olarak Yalancı dizisinde boy gösterdi.