Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanındaki Seyran ve Ferit'in yatak sahneleri sosyal medyayı salladı! "Of bu ne?"

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in resmen parladığı Yalı Çapkını 3 Mart Cuma akşamı 22. bölümüyle ekranlara gelecek. Seyran ve Ferit'in arasının düzelmeye başladığı yeni bölümde sosyal medyayı sallayan sahneler mevcut.
Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanında Seyran'ın Efe'nin projesinden çekilmesi ve Ferit'in Seyran'a hazırladığı romantik sürpriz dikkat çekti.
Seyran ve Ferit'in yatak sahnelerini görenler sosyal medyada yorum yağdırdı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde olduğu dizideki sahnelere dair seyirciler "Bu sefer çok ateşli", "Of bu ne?" yorumlarında bulundu.