Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan yola çıkan ve Gemak Altınova Tersanesi'ne giden, 132 metre boyunda ve 65 metre yüksekliğindeki 15 bin 966 grostonluk Danimarka bayraklı "Sea İnstaller" isimli platform, güneyden boğaza girdi.

Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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