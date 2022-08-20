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Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

20.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki 4 evde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınan evde yaptıkları incelemede, zanlıların kilitli olmayan ikamet kapılarını plastik aparat kullanarak açtığını belirledi.

Diğer 3 evden de aynı yöntemle hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 6 mahalledeki çevre araştırması ve 28 güvenlik kamerasından elde ettikleri görüntülerden şüphelilerin M.K, H.K. ve M.K. adlı kadınlar olduğunu tespit etti.

Zanlıların Kocaeli ve İstanbul'dan geldiklerini belirleyen ekipler, şüphelileri dönüşte feribota binmek üzereyken yakaladı.

Bu kişilerin üst aramasında çalıntı altın, kaplama kol saati, çeşitli ziynet eşyaları ve paralar ile kilitli olmayan kapıları açmakta kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi feribota binerken yakalandı

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Gözaltı Yalova feribot operasyon

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