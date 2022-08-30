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Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

30.08.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı.

Yıldızdoğan, Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen parçalarını seslendirdi.

Konser için alanı dolduran müzikseverler de Yıldızdoğan'a parçalarını söylerken eşlik etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, konser sonunda Yıldızdoğan'a çiçek ve yürüyen köşk maketi hediye etti.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında salı akşamı Zakkum, çarşamba günü ise Yalova Musiki Derneği konser verecek.

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

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