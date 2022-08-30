Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, konser sonunda Yıldızdoğan'a çiçek ve yürüyen köşk maketi hediye etti.

Konser için alanı dolduran müzikseverler de Yıldızdoğan'a parçalarını söylerken eşlik etti.

Yalova'da sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi

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