Aramalarda 440 gram metamfetamin, 379 gram skunk, 4,87 gram esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

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