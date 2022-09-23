YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

23.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova'da satmaya çalışan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

"Üst torbacı" olarak tabir edilen kişiler tarafından sokak satıcılarına dağıtılan uyuşturucuların satışının yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleri "Zeytin" ve "Gölge"nin eşliğinde şüphelilere ait 10 araç ile adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 440 gram metamfetamin, 379 gram skunk, 4,87 gram esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

Yalova Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.