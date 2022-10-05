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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

05.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde saklanan şüpheliyle birlikte 6 kişi tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucu madde suçları ile uyuşturucu madde suçlarına karışan kişilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri getirerek üst torbacı olarak tabir edilen kişiler tarafından sokak satıcılarına dağıtılarak sokak düzeyinde uyuşturucu madde satışının yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Narkotik Maddeler Arama Köpeği "Zeytin" eşliğinde tespit edilen şüpheli bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken araç içerisindeki D.B. ve İ.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularında birbirleri ile irtibatlı ve koordineli hareket ettikleri tespit edilen M.E. ve M.Ö'yü yakalamak için ikametlerine giden ekipler, adli makamlarca arandığı da belirlenen şüpheli M.Ö'yü saklandığı çekyat içerisinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise 26,35 gram sentetik kannabinoid, 3,42 gram kokain, 2 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleterek şüphelilerin İstanbul'da irtibatlı olduğu belirlenen F.T. ve H.B. de ikametlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

- Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda çekyat içerisinde gizlenen şüpheli yakalandı

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