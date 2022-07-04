Festival ile farklı yaşam ve kültürlerden gelen çocukların, din, dil, ırk fark etmeksizin birbirleri ile kaynaşmalarını, farklı kültürleri tanıma, sevgi ve kardeşlik duygularını paylaşmaları hedefleniyor.

Festivale 10 ülke ile Erzurum, Van, Eskişehir, Kocaeli ve Çankırı'dan katılan yaklaşık 400 çocuk, 4-7 Temmuz tarihleri arasında çeşitli konser ve gösteriler sahneleyecek.

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz