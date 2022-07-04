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Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

04.07.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da "2. Yürüyen Köşk Ulusal ve Uluslararası Müzik Dans Çocuk Festivali" düzenlendi.

"Dünya çocukları Atatürk'ün kenti Yalova'da buluşuyor" sloganı ile hayata geçirilen festivalin açılışı, Gazipaşa Caddesi üzerindeki kortej yürüyüşü ile başladı.

Mini amfide tamamlanan yürüyüş sonunda sahne alan çocukların oluşturduğu gruplar, birbirinden güzel oyunlarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Festivale 10 ülke ile Erzurum, Van, Eskişehir, Kocaeli ve Çankırı'dan katılan yaklaşık 400 çocuk, 4-7 Temmuz tarihleri arasında çeşitli konser ve gösteriler sahneleyecek.

Festival ile farklı yaşam ve kültürlerden gelen çocukların, din, dil, ırk fark etmeksizin birbirleri ile kaynaşmalarını, farklı kültürleri tanıma, sevgi ve kardeşlik duygularını paylaşmaları hedefleniyor.

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

Yalova'da Yürüyen Köşk Çocuk Festivali başladı

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