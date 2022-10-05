Yalova'da dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 12 bin 40 lira ele geçirildi.
Yalova Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci S.G'ye (64) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 12 bin 40 lira olduğunu belirledi.
Hakkında tutanak hazırlanan S.G'ye Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.
Yalova'da zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı
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