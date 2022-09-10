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Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

10.09.2022 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çaldıkları otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Muradiye Mahallesi Süpürgelik mevkisinde plakasız bir otomobili taşıyan çekiciyi takibe aldı.

Ekipler, otomobilin bölgedeki bir bahçede çekiciden indirilmesi üzerine aracın başında bekleyen İ.A. (22) ve Y.C'nin (21) GBT sorgusunu yaptı. Herhangi bir suçtan aranmadıkları belirlenen gençlerden birinin üzerinden 77 DZ 831 plakalı araca ait ruhsat çıktı.

Ruhsatın çekiciden indirilen otomobile ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, araç için Yalova'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu tespit etti.

Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Yalova'dan geldiklerini ve aracın plakasını İznik yolu üzerindeki bir çöp kovasına attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

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