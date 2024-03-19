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Yaprak Dökümü'nün Cevriye Hanım'ı Güler Ökten'in son hali ortaya çıktı! "Ne güzel yaşlanmışsın"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 10:41
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Güler Ökten, Yaprak Dökümü dizisinde Ahmet'in annesi Cevriye Hanım'ı canlandırmıştı. Fikret'i gelini olarak istemeyen ve huysuz kaynana tiplemesiyle oldukça beğeni toplayan usta oyuncunun son hali ortaya çıktı. Sevenlerine seslendiği video sosyal medyada gündem oldu.

'Yaprak Dökümü' dizisinin oyuncularının son hali sosyal medyada sık sık merak konusu oluyor.


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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Güler Ökten, Yaprak Dökümü dizisiyle izleyicilerin hafızalarında silinmez bir yer edinen oyuncular arasında yer alıyor.

Şimdilerde 82 yaşında olan usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Şaban Oğlu Şaban filminde rol aldığı ortaya çıkmıştı.

Sevilen dizide Güler Ökten'in canlandırdığı Cevriye karakteri, gelini Fikret'e kök söktürdüğü sahnelerle çokça adından söz ettirmişti. 

'Yaprak Dökümü' dizisinin Cevriye Hanım'ı Güler Ökten'in son hali ortaya çıktı. Güler Ökten, çektiği son videosunda sevenlerine seslendi.

Usta sanatçı videosunda "Merhaba ben Güler Ökten beni özleyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum kucak dolusu sevgiler..." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Güler Ökten Oyuncu anne
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