Yaprak Dökümü'nün Cevriye Hanım'ı Güler Ökten'in son hali ortaya çıktı! "Ne güzel yaşlanmışsın"

'Yaprak Dökümü' dizisinin oyuncularının son hali sosyal medyada sık sık merak konusu oluyor.
Güler Ökten, Yaprak Dökümü dizisiyle izleyicilerin hafızalarında silinmez bir yer edinen oyuncular arasında yer alıyor.
Şimdilerde 82 yaşında olan usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Şaban Oğlu Şaban filminde rol aldığı ortaya çıkmıştı.
Sevilen dizide Güler Ökten'in canlandırdığı Cevriye karakteri, gelini Fikret'e kök söktürdüğü sahnelerle çokça adından söz ettirmişti.
'Yaprak Dökümü' dizisinin Cevriye Hanım'ı Güler Ökten'in son hali ortaya çıktı. Güler Ökten, çektiği son videosunda sevenlerine seslendi.
Usta sanatçı videosunda "Merhaba ben Güler Ökten beni özleyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum kucak dolusu sevgiler..." ifadesini kullandı.