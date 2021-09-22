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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı!

22.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği 'Fikret' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar da annesinin izin gidiyor. Oyunculuk eğitimi alan Ada, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Yaprak Dökümü, Kadın, Sadakatsiz gibi dizilerde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar, tıpkı annesi gibi oyuncu olmak için kolları sıvadı. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan genç kız, birçok oyunda sahne aldı.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı!

1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile dünyaevine giren Bennu Yıldırımlar, 1999 yılında Ada Yarar'ı dünyaya getirdi.

İŞTE BENNU YILDIRIMLAR'IN KIZI ADA:

Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar, anne ve baba mesleği olan oyunculuğa gönül verdi.
Genç kız, İngiltere'de tiyatro ve oyunculuk eğitimi alıyor.
Birçok oyunda sahne alan Yarar, eğitim hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
22 yaşındaki Yarar'ın oyunculuğa merakı, henüz 2 yaşındayken başladı.
Bennu Yıldırımlar'ın, kızı Ada Yarar'ı tiyatroya götürmesiyle, genç kız sanata yöneldi ve oyunculuk eğitimi için yurt dışına taşındı.
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Yaprak Dökümü Sadakatsiz dizisi Bennu Yıldırımlar
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