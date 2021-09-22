Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı!

Yaprak Dökümü, Kadın, Sadakatsiz gibi dizilerde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar, tıpkı annesi gibi oyuncu olmak için kolları sıvadı. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan genç kız, birçok oyunda sahne aldı.

1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile dünyaevine giren Bennu Yıldırımlar, 1999 yılında Ada Yarar'ı dünyaya getirdi.