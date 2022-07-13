Müsabakaları AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse'nin yanı sıra belde belediye başkanları, ilçe protokolü ve çok sayıda kişi izledi.

Final maçında Nedim Gürel'i yenerek başpehlivan olan Faruk Akkoyun, kendisine verilen altın kemeri antrenör Ömer Aslantaş'a hediye etti.

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu

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