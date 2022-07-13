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Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu

13.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 400 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini Faruk Akkoyun kazandı.

Final maçında Nedim Gürel'i yenerek başpehlivan olan Faruk Akkoyun, kendisine verilen altın kemeri antrenör Ömer Aslantaş'a hediye etti.

Müsabakaları izleyen güreşseverler, büyük ilgi gösterdikleri Faruk Akkoyun ile öz çekim yaptı.

Organizasyonda, "Güreş ağası" unvanını 301 bin lira ile iş insanı Aydın Arslan aldı.

Başaltı, büyük orta, tozkoparan, ayak, küçük orta, minik 1 ve minik 2 müsabakalarında ilk 3'e girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Büyük ortada birinci olan Ahmet Faruk Uğuz'un 74 yaşındaki babaannesi Emine Uğuz, final maçının ardından genç sporcunun yanına gelerek temizlenmesine yardımcı oldu.

Yoğunluk nedeniyle güvenlik güçleri güreş alanını boşaltmak için zaman zaman anons yapmak zorunda kaldı.

Müsabakaları AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse'nin yanı sıra belde belediye başkanları, ilçe protokolü ve çok sayıda kişi izledi.

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun old

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