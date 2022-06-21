Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkan yardımcısı ile üyelerin de yer aldığı belirtildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılan görüşmede, iki ülke arasında hukuk alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Bosna Hersek'ten gelen heyetle görüştü

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