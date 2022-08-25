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Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

25.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

ÇORUM (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine geldiği kentte, Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hititlerin başkenti Alacahöyük Ören Yeri'ni gezdi.

Burada rehberlerden ören yeri ve Hititler hakkında bilgi alan Akarca, ardından Vali Mustafa Çiftçi'ye ziyarette bulundu.

Akarca, ziyaretin ardından Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Çiftçi, ziyaret anısına Akarca'ya, üzerinde Hitit figürlerinin bulunduğu duvar saati hediye etti.

Ziyarete, Yargıtay Başkan Vekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

Akarca, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesini ziyaret edip, kentteki tarihi mekanları da gezdi.

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye ziyaret

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