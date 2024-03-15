Yarım Elma'nın yıldızları Janset Paçalı ve Günay Karacaoğlu yıllar sonra buluştu! 22 yıl sonra aynı pozu verdiler

Yönetmenliğini Deniz Akçay Katıksız ve Ömer Uğur'un yaptığı, 'Yarım Elma' dizisi iki sezon-55 bölüm sürdü. Yapım, yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşler Yonca ve Gonca'nın hayatını konu alıyordu.
2002 yılında yayınlanan ve 55 bölüm süren 'Yarım Elma' dizisi izleyciler tarafından büyük bir keyifle izleniyordu.
Dizinin başrollerinde ise Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yer alıyordu. Janset Paçal, 'Yonca' rolüne Günay Karaoğaçoğlu ise 'Gonca' karakterlerine hayat veriyordu.
İkili aradan geçen zamana rağmen dostluklarını devam ettirdi. Janset, dizideki kardeşi Günay Karacaoğlu'nu yalnız bırakmadı.
Karacaoğlu'nun doğum gününü kutlayan oyuncu o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına şu notu düştü:
"O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara.”