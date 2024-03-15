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  4. Yarım Elma'nın yıldızları Janset Paçalı ve Günay Karacaoğlu yıllar sonra buluştu! 22 yıl sonra aynı pozu verdiler

Yarım Elma'nın yıldızları Janset Paçalı ve Günay Karacaoğlu yıllar sonra buluştu! 22 yıl sonra aynı pozu verdiler

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 16:23
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Günay Karacaoğlu geçtiğimiz günlerde yeni yaşını Baba Sahne’de kutladı. 2000'li yıllara damga vuran 'Yarım Elma' dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Janset Pacal partide Karacaoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Yönetmenliğini Deniz Akçay Katıksız ve Ömer Uğur'un yaptığı, 'Yarım Elma' dizisi iki sezon-55 bölüm sürdü. Yapım, yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşler Yonca ve Gonca'nın hayatını konu alıyordu.

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YILLAR SONRA YİNE BERABER POZ

2002 yılında yayınlanan ve 55 bölüm süren 'Yarım Elma' dizisi izleyciler tarafından büyük bir keyifle izleniyordu.

Dizinin başrollerinde ise Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yer alıyordu. Janset Paçal, 'Yonca' rolüne Günay Karaoğaçoğlu ise 'Gonca' karakterlerine hayat veriyordu. 

İkili aradan geçen zamana rağmen dostluklarını devam ettirdi. Janset, dizideki kardeşi Günay Karacaoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Karacaoğlu'nun doğum gününü kutlayan oyuncu o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına şu notu düştü:

"O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara.”

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Günay Karacaoğlu Janset ele
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