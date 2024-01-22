Yaşadığı zor günleri anlatmıştı... Ünlü şarkıcı Hande Yener sahne tarzıyla çok konuşuldu!

Yener, "O dolmuş durağında her ayağım ıslandığında ağlıyordum" sözleri dikkat çekmişti. Şarkıcı,"Orta halli bir ailenin çocuğuydum. O zaman orta hal diye bir şey vardı şimdi yok. Ne çok aşırı pahalı ne de çok fakirlik çektik. Aşırı pahalı alışverişler yapmıyorduk ama normaldik. Eksiklerimizi alabiliyorduk. Sonrasında ben evlenip mağazada çalışmaya başladığım dönemde yani eşimin olduğu zamanlarda maaşımla kiramızı ödüyoruz, beyaz eşya taksitleri ödeniyor. İşe otobüsle gidip geliyordum.