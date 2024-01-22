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Yaşadığı zor günleri anlatmıştı... Ünlü şarkıcı Hande Yener sahne tarzıyla çok konuşuldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 18:18 | Son Güncelleme:
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Sevilen sanatçı Hande Yener bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şöhret olmadan önceki yaşamından bahseden Yener zor günler yaşadığını durakta otobüs beklerken her ayağı ıslandığında ağladığını söylemişti. Şarkıcı son olarak sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

'İki Deli', 'Benden Bir Tane Daha Yok', 'Alt Dudak', 'Naber', 'Şansın Bol Olsun', 'Yalanın Batsın' ve daha nicesiyle yıllarca müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Hande Yener, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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SAHNE TARZI ÇOK KONUŞULDU

Ünlü şarkıcı Hande Yener en son YouTube'da Selim Akar'ın programına konuk olmuştu. Akar'ın sorularına yanıt veren Hande Yener hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Şöhret olmadan önce 17 yaşındayken evden kaçtığını ve evlenip çocuk yaptığını söyleyen Yener o dönemlerde bir mağazada çalıştığını söylemişti.

Yener, "O dolmuş durağında her ayağım ıslandığında ağlıyordum" sözleri dikkat çekmişti. Şarkıcı,"Orta halli bir ailenin çocuğuydum. O zaman orta hal diye bir şey vardı şimdi yok. Ne çok aşırı pahalı ne de çok fakirlik çektik. Aşırı pahalı alışverişler yapmıyorduk ama normaldik. Eksiklerimizi alabiliyorduk. Sonrasında ben evlenip mağazada çalışmaya başladığım dönemde yani eşimin olduğu zamanlarda maaşımla kiramızı ödüyoruz, beyaz eşya taksitleri ödeniyor. İşe otobüsle gidip geliyordum.

Kışın ayağımda botlarımla otobüs durağında beklerken botlarım yarıya kadar ıslanırdı, su çekerdi içine. Sırılsıklam, ayaklarım donmuş ve parmaklarımı hissetmiyorum. Ellerim ve yüzüm donmuş. İstediğin kadar kalın giyin yani orada durakta otobüs bekliyorsun. Geliyor otobüs zaten tıklım tıklım. Otobüste ayrı sinirlerim bozuluyor" demişti.

Ünlü şarkıcı son olarak sahne tarzıyla gündem oldu. Yener'e sosyal medyada adeta yorum yağdı.  "Yaş kaç Hande?", "Bu ne güzellik", "Sahne tarzı dikkatimi çekti" gibi  yorumlar yapıldı.

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