Yasak Elma’nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz her zaman böyle değilmiş! Eski halini gören tanıyamadı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük bir rolde yer alan en büyük çıkışını Kırgın Çiçekler dizisiyle yapan Biran Damla Çiçek, son yılların en popüler oyuncularından biri haline geldi. Yasak Elma dizisine Kumru karakteriyle katılan başarılı isim, rol aldığı cesur sahnelerle gündemden düşmüyor.

Kumru'ya hayat veren ve oldukça hırslı bir karakteri canlandıran Biran Damla Yılmaz, cesur sahneleriyle dikkati çekiyor.

Güzelliği, oyunculuğu ve cesur sahneleri ile ilgi toplayan Yılmaz, adını Kırgın Çiçekler dizisinde duyurdu.

Kırgın Çiçekler dizisinde geniş kitleler tarafından tanınan Yılmaz, eski hali ile ise hayranlarını şaşırttı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN ŞOKE EDEN DEĞİŞİMİ

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz, 2013 yılında oyunculuk kariyerine başladı.

Çılgın Dersane 4: Ada filminde rol alan Biran Damla Yılmaz, asıl çıkışını ise Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Eylül karakteri ile yakaladı.

Canevim ve Baraj dizilerinde başrol olarak izleyici karşısına çıkan Yılmaz, Kumru karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Güzelliği ve son imajı ile beğenilen Yılmaz'ın eski hali ise sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.