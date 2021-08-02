SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Yasmani Copello kimdir, kaç yaşında? Yasmani Copello Escobar aslen nereli?

Yasmani Copello kimdir, kaç yaşında? Yasmani Copello Escobar aslen nereli?

02.08.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları son sürat devam ederken 9. günde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkeklerde 400 metre engellide finale çıktı. Sevindiren gelişme sonrası Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Yasmani Copello kimdir, kaç yaşında? Yasmani Copello Escobar nereli? İşte merak edilenler...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. günde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkeklerde 400 metre engellide finale çıkmaya hak kazandı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Yasmani Copello kimdir, aslen nereli?

Yasmani Copello kimdir?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları son hızıyla devam ederken, olimpiyatların 9. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide finale çıktı.
Bu gelişme sonrası başarılı sporcunun hayatı merak ediliyor. Küba asıllı Türk engelli koşucusu Yasmani Copello Escobar ,15 Nisan 1987’de dünyaya gelmiştir. Milli atlet, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırmıştır. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çeken sporcu, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak derecesini daha da geliştirmiştir.
Yarı finalde 48.46'yla tekrardan rekor elde eden Yasmani Copello Escobar , Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya hak etmiştir. Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde bulunan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitmiştir.
Copello, eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçmiştir. Finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesini almış ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın da sahibi olmuştur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Yıldız oyuncununu sözleşmesi feshediliyor!

Yıldız oyuncununu sözleşmesi feshediliyor!

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Fenerbahçe'den özür dilerim''

''Fenerbahçe'den özür dilerim''

Diagne gidiyor, 10 numara geliyor

Diagne gidiyor, 10 numara geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da şok devam ediyor!

Galatasaray'da şok devam ediyor!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.