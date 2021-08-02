Yasmani Copello kimdir, kaç yaşında? Yasmani Copello Escobar aslen nereli?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. günde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkeklerde 400 metre engellide finale çıkmaya hak kazandı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Yasmani Copello kimdir, aslen nereli?

Yasmani Copello kimdir?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları son hızıyla devam ederken, olimpiyatların 9. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide finale çıktı.

Bu gelişme sonrası başarılı sporcunun hayatı merak ediliyor. Küba asıllı Türk engelli koşucusu Yasmani Copello Escobar ,15 Nisan 1987’de dünyaya gelmiştir. Milli atlet, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırmıştır. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çeken sporcu, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak derecesini daha da geliştirmiştir.

Yarı finalde 48.46'yla tekrardan rekor elde eden Yasmani Copello Escobar , Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya hak etmiştir. Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde bulunan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitmiştir.