Yasmin Erbil'den Dubai'de seksi paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti.
Instagram'da 270 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Erbil, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine oturmayı başarıyor.
Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, peş peşe paylaştığı cesur pozlarıyla yine adından söz ettiriyor.
Son olarak annesi çıktığı Dubai tatilinde bikinili paylaşım yapan Yasmin Erbil, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.
Yasmin Erbil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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