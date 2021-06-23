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Yasmin Erbil'den Dubai'de seksi paylaşım

23.06.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil annesi Nergis Kumbasar ile birlikte soluğu Dubai'de aldı.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti.

Instagram'da 270 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Erbil, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine oturmayı başarıyor.
Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, peş peşe paylaştığı cesur pozlarıyla yine adından söz ettiriyor.
Son olarak annesi çıktığı Dubai tatilinde bikinili paylaşım yapan Yasmin Erbil, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.
Yasmin Erbil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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Yasmin Erbil Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
babasını edepsizce yaşantılarını bu millet unutmaz kızı de aynı
babasının kızı!!
Sabah akşam paramız yok diye ağlarlar birde yaşadıkları eğlenceleri paylaşırlar

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