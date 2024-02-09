Yavuz Bingöl Memleket Partisi için mi aradı? 51 gün kala flaş iddia... 'Duyan şaşıracak' dedi, olay oldu: "Seni aday yapmak istiyoruz"

İNCE'YE TEPKİ: "SEN DE MUHALEFETSİN SEN NİYE YÜZDE 1 OY ALAMIYORSUN"

YouTube'daki kanalından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. İnce'nin sürekli muhalefete yüklendiğini iddia eden Gültekin, "İnce, 'FETÖ'cü oldun, PKK'yla iş tuttun. Dolar 100 TL de olsa bu halk sana oy vermez' diyor. E sana versin. Sen al, sen de muhalefetsin. Sen dönüp desene 'Ben muhalefetim niye yüzde 1 alamıyorum. Alamıyorsam niye duruyorum koltukta?'" diye konuştu.