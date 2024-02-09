Yavuz Bingöl Memleket Partisi için mi aradı? 51 gün kala flaş iddia... 'Duyan şaşıracak' dedi, olay oldu: "Seni aday yapmak istiyoruz"

Yavuz Bingöl'le ilgili Memleket Partisi iddiası yerel seçimlere 51 gün kala gündem oldu. Çok konuşulacak iddiayı aktaran isim ise gazeteci Levent Gültekin oldu. Aday adayı olan bir arkadaşıyla görüştüğünü belirten Gültekin "İlginç bir şey anlatacağım. Duyan şaşıracak" diyerek detayları paylaştı.
YouTube'daki kanalından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. İnce'nin sürekli muhalefete yüklendiğini iddia eden Gültekin, "İnce, 'FETÖ'cü oldun, PKK'yla iş tuttun. Dolar 100 TL de olsa bu halk sana oy vermez' diyor. E sana versin. Sen al, sen de muhalefetsin. Sen dönüp desene 'Ben muhalefetim niye yüzde 1 alamıyorum. Alamıyorsam niye duruyorum koltukta?'" diye konuştu.
Gültekin, sanatçı Yavuz Bingöl ve Memleket Partisi ile ilgili de çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.
Gazeteci Levent Gültekin, CHP’den İstanbul’un bir ilçesinden aday adayı olan arkadaşının başına gelenlerden bahsetti. Gültekin’in iddiasına göre; arkadaşını arayan kişi ise şarkıcı Yavuz Bingöl.
Bingöl, CHP’den aday adayı olan kişiyi arayarak, “Biz seni Memleket Partisi’nden aday yapmak istiyoruz” demiş.
Gültekin ayrıca aynı arkadaşını, eski CHP’li olan Mehmet Sevigen’in de aradığını ve Memleket Partisi’nden aday olması gerektiğini söylediğini ifade etti.