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  4. Yavuz Bingöl Memleket Partisi için mi aradı? 51 gün kala flaş iddia... 'Duyan şaşıracak' dedi, olay oldu: "Seni aday yapmak istiyoruz"

Yavuz Bingöl Memleket Partisi için mi aradı? 51 gün kala flaş iddia... 'Duyan şaşıracak' dedi, olay oldu: "Seni aday yapmak istiyoruz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.02.2024 16:30 | Son Güncelleme:
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Sanatçı Yavuz Bingöl için ortaya atılan Memleket Parti iddiası gündem oldu. Gazeteci Levent Gültekin'in aktardığı iddiaya göre Yavuz Bingöl, İstanbul'da CHP'den aday adayı olan bir isme Memleket Partisi için telefon açmış. Seçimlere 51 gün kala gündeme gelen iddiaya göre Bingöl, CHP’den aday adayı olan kişiyi arayarak "Biz seni Memleket Partisi’nden aday yapmak istiyoruz" demiş.

Yavuz Bingöl'le ilgili Memleket Partisi iddiası yerel seçimlere 51 gün kala gündem oldu. Çok konuşulacak iddiayı aktaran isim ise gazeteci Levent Gültekin oldu. Aday adayı olan bir arkadaşıyla görüştüğünü belirten Gültekin "İlginç bir şey anlatacağım. Duyan şaşıracak" diyerek detayları paylaştı.

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İNCE'YE TEPKİ: "SEN DE MUHALEFETSİN SEN NİYE YÜZDE 1 OY ALAMIYORSUN"

İNCE'YE TEPKİ: "SEN DE MUHALEFETSİN SEN NİYE YÜZDE 1 OY ALAMIYORSUN"

YouTube'daki kanalından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. İnce'nin sürekli muhalefete yüklendiğini iddia eden Gültekin, "İnce, 'FETÖ'cü oldun, PKK'yla iş tuttun. Dolar 100 TL de olsa bu halk sana oy vermez' diyor. E sana versin. Sen al, sen de muhalefetsin. Sen dönüp desene 'Ben muhalefetim niye yüzde 1 alamıyorum. Alamıyorsam niye duruyorum koltukta?'" diye konuştu.

ÇOK KONUŞULACAK YAVUZ BİNGÖL İDDİASI

ÇOK KONUŞULACAK YAVUZ BİNGÖL İDDİASI

Gültekin, sanatçı Yavuz Bingöl ve Memleket Partisi ile ilgili de çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"YAVUZ BİNGÖL'DEN TELEFON GELMİŞ" İDDİASI

"YAVUZ BİNGÖL'DEN TELEFON GELMİŞ" İDDİASI

Gazeteci Levent Gültekin, CHP’den İstanbul’un bir ilçesinden aday adayı olan arkadaşının başına gelenlerden bahsetti. Gültekin’in iddiasına göre; arkadaşını arayan kişi ise şarkıcı Yavuz Bingöl.

"SENİ MEMLEKET PARTİSİ'NDEN ADAY YAPMAK İSTİYORUZ"

"SENİ MEMLEKET PARTİSİ'NDEN ADAY YAPMAK İSTİYORUZ"

Bingöl, CHP’den aday adayı olan kişiyi arayarak, “Biz seni Memleket Partisi’nden aday yapmak istiyoruz” demiş.

Gültekin ayrıca aynı arkadaşını, eski CHP’li olan Mehmet Sevigen’in de aradığını ve Memleket Partisi’nden aday olması gerektiğini söylediğini ifade etti.

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Yerel seçim Muharrem İnce Yavuz Bingöl Memleket Partisi ele
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