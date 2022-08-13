YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renklerine boyandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renklerine boyandı

13.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ tarafından geliştirilen, yüzde 100 güneş enerjili araç ARIBA ZES X, Türkiye turu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) kurumsal renklerindeki ışıklarla aydınlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ tarafından geliştirilen, yüzde 100 güneş enerjili araç ARIBA ZES X, Türkiye turu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti.

Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ICA, bu konuda iş birliği yaptığı İTÜ tarafından üretilen ARIBA ZES X’i karşılamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, İTÜ’nün kurumsal renkleri olan lacivert, altın ve mavi renklerine bürüdü.

İTÜ tarafından geliştirilen ve sadece güneş enerjisi ile çalışan ARIBA ZES X, birçok şehri kapsayan bin 300 kilometrelik Türkiye turunun bir parçası olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçerek, Türkiye turunu 12 Ağustos'ta İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde tamamladı.

ARIBA ZES X, Belçika’da düzenlenecek olan solar otomobiller yarışı European Solar Challenge'da da Türkiye'yi temsil etmek için yarışacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renklerine boyandı

- İTÜ tarafından geliştirilen, yüzde 100 güneş enerjili araç ARIBA ZES X, Türkiye turu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renkleriyle aydınlatıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renkleriyle aydınlatıldı

İTÜ tarafından geliştirilen ARIBA ZES X, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

İTÜ tarafından geliştirilen ARIBA ZES X, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

İTÜ tarafından geliştirilen ARIBA ZES X, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

İTÜ tarafından geliştirilen ARIBA ZES X, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

İTÜ tarafından geliştirilen ARIBA ZES X, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

İTÜ tarafından geliştirilen ARIBA ZES X, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
itü

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.