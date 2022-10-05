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Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

05.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman ile bir araya gelen Özer ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

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Yeni Malatyaspor Malatya futbol spor toto 1.lig

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