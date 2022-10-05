Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman ile bir araya gelen Özer ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

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