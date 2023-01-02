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  4. Yeni Real Madrid: Al Nassr! Cristiano Ronaldo transferinin ardından onlar da geliyor... Dünya futbolu şaşkın

Yeni Real Madrid: Al Nassr! Cristiano Ronaldo transferinin ardından onlar da geliyor... Dünya futbolu şaşkın

02.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr olurken, bu transfer tüm dünyada oldukça ses getirdi. Ronaldo transferinin ardından durmayı düşünmeyen Al Nassr ekibi iki yıldız ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Manchester United ayrılığının ardından yeni adresi merak edilen Cristiano Ronaldo tercihini yaptı. Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşma sağlarken, bu transfer ile tüm dünyada büyük ses getiren Arap ekibinin durmaya niyeti yok gibi görünüyor.

MODRIC İÇİN NABIZ YOKLANDI 

MODRIC İÇİN NABIZ YOKLANDI 

İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Marca'nın haberine göre; Al Nassr, Ronaldo'nun ardından yeni hedeflerini belirledi. Habere göre, Arap ekibi Luka Modric için de nabız yokladı.

İlk temas kurulan tecrübeli oyuncudan olumsuz yanıt alırken, yönetimin 37 yaşındaki oyuncuyu gelecek planlarında tuttuğu öğrenildi.

RAMOS DA LİSTEDE 

RAMOS DA LİSTEDE 

Öte yandan Suudi Arabistan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de PSG'nin İspanyol yıldızı Sergio Ramos...

Suudi Arabistan temsilcisi gelecek iki sezon bu iki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor.

RÜYA TAKIM... 

RÜYA TAKIM... 

İddiaya göre Al Nassr, 2023 yazında Sergio Ramos'u, 2024 yazında da Luka Modric'i transfer ederek rüya takım kurmayı amaçlıyor.

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