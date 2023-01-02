Yeni Real Madrid: Al Nassr! Cristiano Ronaldo transferinin ardından onlar da geliyor... Dünya futbolu şaşkın

Manchester United ayrılığının ardından yeni adresi merak edilen Cristiano Ronaldo tercihini yaptı. Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşma sağlarken, bu transfer ile tüm dünyada büyük ses getiren Arap ekibinin durmaya niyeti yok gibi görünüyor.