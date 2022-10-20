''Yeni sezonda Messi olmuş! 100 milyon euro...'' Arda Güler'in Football Manager 2023'teki inanılmaz profiline Fenerbahçeli taraftarlardan övgü yağmuru...

Türkiye'deki futbolseverlerin merakla çıkmasını beklediği menajerlik oyunu Football Manager 2023'ün çıkış tarihi 8 Kasım olarak açıklanmıştı. Geçmişten günümüze efsaneleşmiş olan oyunun sevenleri, favori takımlarında yer alan oyuncularının profillerine göz attı. Türkiye'de bulunan liglerdeki ekiplerin de yer aldığı oyunda Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği isim Arda Güler oldu.

ARDA GÜLER'İN FM PROFİLİ

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI Sarı - lacivertlilerin büyük umut beslediği ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Arda Güler'in FM 2023'teki profili dikkatleri üzerine topladı.

BONSERVİS BEDELİ En iyi performans sergilediği mevki ofansif orta saha olarak belirtilen Güler'in bonservis bedeli 10 - 12.5 milyon euro olarak gösterildi.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ Arda Güler'in özellikleri arasında en öne çıkanı ise tekniği oldu. 20 üzerinden 18 reyting alan teknik özelliğini, 16'şar reyting ile kararlılık, ilk kontrol, pas ve özel yetenek takip etti.

SERBEST VURUŞ, ORTA YAPMA VE ÖNSEZİ Yaşı henüz 17 olan Arda Güler'in serbest vuruş, orta yapma ve önsezi reytingleri ise 15 olarak belirlendi.