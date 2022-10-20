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  4. ''Yeni sezonda Messi olmuş! 100 milyon euro...'' Arda Güler'in Football Manager 2023'teki inanılmaz profiline Fenerbahçeli taraftarlardan övgü yağmuru...

''Yeni sezonda Messi olmuş! 100 milyon euro...'' Arda Güler'in Football Manager 2023'teki inanılmaz profiline Fenerbahçeli taraftarlardan övgü yağmuru...

20.10.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki futbolseverlerin, 'ben teknik direktör olsam, bunu asla yapmam' diyenlerin severek oynadığı menajerlik oyunu Football Manager serisinin 2023 versiyonu, 8 Kasım'da satışa sunulacak. Türkiye liglerinin de yer aldığı oyunda Fenerbahçe taraftarları, ilk olarak genç yıldız Arda Güler'in profiline baktı. Sarı - lacivertlilerin büyük umut beslediği Güler'in oyun içerisindeki özelliklerinin puanı oldukça dikkat çekti. Fenerbahçeliler, sosyal medyada Arda Güler'in profiline övgüler yağdırdı.

Türkiye'deki futbolseverlerin merakla çıkmasını beklediği menajerlik oyunu Football Manager 2023'ün çıkış tarihi 8 Kasım olarak açıklanmıştı. Geçmişten günümüze efsaneleşmiş olan oyunun sevenleri, favori takımlarında yer alan oyuncularının profillerine göz attı. Türkiye'de bulunan liglerdeki ekiplerin de yer aldığı oyunda Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği isim Arda Güler oldu.

ARDA GÜLER'İN FM PROFİLİ

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI
Sarı - lacivertlilerin büyük umut beslediği ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Arda Güler'in FM 2023'teki profili dikkatleri üzerine topladı.

BONSERVİS BEDELİ

BONSERVİS BEDELİ
En iyi performans sergilediği mevki ofansif orta saha olarak belirtilen Güler'in bonservis bedeli 10 - 12.5 milyon euro olarak gösterildi.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ
Arda Güler'in özellikleri arasında en öne çıkanı ise tekniği oldu. 20 üzerinden 18 reyting alan teknik özelliğini, 16'şar reyting ile kararlılık, ilk kontrol, pas ve özel yetenek takip etti.

SERBEST VURUŞ, ORTA YAPMA VE ÖNSEZİ

SERBEST VURUŞ, ORTA YAPMA VE ÖNSEZİ
Yaşı henüz 17 olan Arda Güler'in serbest vuruş, orta yapma ve önsezi reytingleri ise 15 olarak belirlendi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ
Genç yaşına rağmen oyunda çok önemli bir profile sahip olan Arda Güler'e sarı - lacivertli taraftarlardan da büyük övgü geldi.
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