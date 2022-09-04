Yeni transfer Antony şov yaptı! Arsenal'e Manchester United 'dur' dedi!

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester United, Arsenal'i ağırladı.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Antony ve 66 ile 75. dakikalarda Marcus Rashford kaydetti. Arsenal'in tek sayısı ise 60. dakikada Bukayo Saka'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Manchester United, puanını 12'ye yükselterek 5. sırada yer buldu. İlk mağlubiyetini tadan Arsenal ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Manchester United, gelecek hafta Crystal Palace deplasmanına gidecek. Arsenal ise Everton'ı ağırlayacak.