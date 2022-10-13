YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

13.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Havaların soğumaya başlamasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan kuşlar, Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki gölde mola veriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan ve "Yeniçağa Kuş Cenneti" olarak adlandırılan göl, her yıl göç mevsiminde 264 türde binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Hayvanların geçiş güzergahındaki göl, sonbaharda da göçmen kuşlarla şenleniyor.

Turna, arı şahini, angut, balık kartalı, flamingo, ördek, kaz, şah kartalı, ak kuyruklu kartal ve bıldırcın kılavuzu gibi kuşları ağırlayan gölde, bazı hayvanlar kuluçkaya yatarak yavrularını da dünyaya getiriyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen kuş cenneti, kuş gözlemcilerinin uğrak noktaları arasında.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara güzergahında bulunan Yeniçağa Gölü'nün kapsadığı 2 bin 780 dekar alanın çevresinde, kuş gözlem istasyonları ve kuleleri yer alıyor.

Bölgeye gelen kuş gözlemcileri ile turistler, burada kuş türlerini izleyip fotoğraflama imkanı bulurken, kuş cıvıltıları arasında doğada keyifli vakit geçirebiliyor.

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Yeniçağa Gölü göç mevsiminde mola veren kuşları ağırlıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bolu sonbahar kuş ne kadar çeyrek altın ne kadar çeyrek

Bolu Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:45
İkindi
15:52
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.