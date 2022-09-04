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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partinin il kongresine katıldı:

04.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(6'lı masaya ilişkin) Ancak bol bol toplan, fotoğraf çektir. Adeta altın gününe dönmüş. Bunlardan bu millete bir hayır gelmez. Kurtuluş ancak milli görüşle olur"

GAZİANTEP (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşıyacaklarını kaydetti.

Erbakan, "6'lı masa"ya da değinerek, şunları söyledi:

"Bu masa başındaki 6 benzemez, kendi aralarında dahi anlaşamayan 6 benzemez, bugüne kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya gelmişler. Tam 36 toplantı, milletin derdine derman olacak ne çıkmış, hiçbir şey. Güçlendirilmiş parlamenter, başbakan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı olacak. Ha bire söyledikleri bu. Şu tarihin en ciddi ekonomik kriziyle ilgili somut bir çözüm öneriler var mı? Yok. Ortaya Yeniden Refah Partimizin yaptığı milli paketler koyabilmişler mi? Şu ekonomik krizi nasıl çözeceğiz, milleti nasıl feraha çıkartacağına dair kaynakları var mı? Hayır yok. Ancak bol bol toplan, fotoğraf çektir. Adeta altın gününe dönmüş. Bunlardan bu millete bir hayır gelmez. Kurtuluş ancak milli görüşle olur."

Erbakan, CHP'nin 28 Şubat'ın ateşli savunucusu olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı ve Ayasofya'nın cami olmasına üzülen bir parti olduğunu ifade ederek, "CHP zihniyeti dediğiniz bu. Ne kadar kıyafetini makyajını değiştirse de genetik özellikleri değişmiyor. O kıyafetin o makyajın altında genetik özellikleri aynen devam ediyor." diye konuştu.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede Sedat Yıldız, yeniden il başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partinin il kongresine katıldı:

- "(6'lı masaya ilişkin) Ancak bol bol toplan, fotoğraf çektir. Adeta altın gününe dönmüş. Bunlardan bu millete bir hayır gelmez. Kurtuluş ancak milli görüşle olur"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

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