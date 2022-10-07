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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

07.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, altılı masa toplantılarını eleştirerek, "Kim cumhurbaşkanı olur, kim başbakan olur, kim bakan olur, 6 aydan beri konuştukları bu. Milletin derdine derman olacak bir tane proje ortaya koydukları yok." dedi.

Erbakan, partisinin Nevşehir İl Teşkilatınca, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Partililere hitap eden Erbakan, altılı masanın alacak verecek kavgası yaptığını belirterek, defalarca bir araya gelmelerine rağmen ortaya bir proje koyamadıklarını ifade etti.

Altılı masanın hala bir cumhurbaşkanı adaylarının olmadığını dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz pazar günü 6 benzemez 7'nci kez bir araya geldi. Ayrı ayrı özel görüşmelere bakarsanız 37'nci kez bir araya gelmişler. Bu 37 toplantının sonunda ortaya ne çıktı? Bol bol fotoğraf, bol bol edebiyat ve çay kahve. Ortada ne çözüm önerisi ne kaynak paketi var. 37 buluşmada bir arpa boyu yol alamadılar. Muhalefetteyken anlaşamayıp birbirlerini masa altından tekmeleyenler, iktidarda anlaşacaklar mı? Yine kendilerinin ifadesiyle, birbirlerine diyet borçlarını ödeyecekler, Türkiye'yi geçmiştekinden ne farkı olduğunu anlatamadıkları çift başlı parlamenter sisteme yeniden geri döndürecekler. Anadolu'da güzel bir laf var, ölme eşeğim ölme. Kim cumhurbaşkanı olur, kim başbakan olur, kim bakan olur, 6 aydan beri konuştukları bu. Milletin derdine derman olacak bir tane proje ortaya koydukları yok."

Erbakan, Yeniden Refah Partisi iktidarında enkaz raporu okumayıp çözüm üreterek sorunlara çare olacaklarını kaydetti.

Partilerinin iktidarlarında acı reçetelerin olmayacağını ifade eden Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olursak bir senede 150 milyar dolar kaynağı nasıl bulacağımızın kitabını ortaya koyduk. 81 ilimize 681 proje kitabımız, bütün bakanlıklar için ilk 100 günlük icraatlarımızı anlatan kitabımız, kamuoyunun dikkatine sunulacak. Altılı masanın ilk üç gündemi belli oldu. 'Eğer meclis çoğunluğunu elde edersek ilk ele alacağımız maddelerden birisi İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek.' diyorlar. İlk gündem maddesi İstanbul Sözleşmesi'ni getirmek olan bir yapıdan bu millete hayır gelir mi?" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Nevşehir'de partisinin il kongresine katıldı

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