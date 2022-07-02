YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu:

02.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladık. Seçimlere en güçlü halde hazırız" - "Biz geldiğimiz zaman hikaye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız, bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Her bakanlıkta ilk 100 günde ne yapacağımıza dair ilk 100 gün icraatlar kitabımız hazır"

İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek seçimlere en güçlü halde hazır olduklarını söyledi.

Pendik Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

Bu ücretin bugün açlık sınırının altında kaldığını söyleyen Erbakan, "Yani asgari ücretle çalışacaksın, terleyeceksin, aldığın asgari ücretle karnın bile doyurmak mümkün değil. Memur maaşları yoksulluk sınırının altında, en düşük emekli maaşı açlık sınırının neredeyse yarısı kadar." diye konuştu.

- "Paylaşımda adaleti tesis edeceğiz"

Erbakan, iktidara geldiklerinde "zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan" düzeni kökünden değiştireceklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğiz. Biz geldiğimiz zaman hikaye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız, bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Her bakanlıkta ilk 100 günde ne yapacağımıza dair ilk 100 gün icraatlar kitabımız hazır. Hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan Milli Görüş kadrolarımız hazır. Bizim kadrolarımız ihale ve koltuk için değil, halka hizmet, Hakk'a hizmet için çalışıyor. İnşallah geleceğiz, inşallah sorunları biz çözeceğiz. Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladık. Seçimlere en güçlü halde hazırız."

Erbakan, konuşmasının ardından parkta bulunan AK Parti, MHP ile Saadet Partisi stantlarını ziyaret etti ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu:

- "Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladık. Seçimlere en güçlü halde hazırız" - "Biz geldiğimiz zaman hikaye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız, bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Her bakanlıkta ilk 100 günde ne yapacağımıza dair

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pendik

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 11 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 11 erkekle...

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.