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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da konuştu:

26.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(6'lı masa) Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar Türkiye'nin her bir tarafından duyuluyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partileri tarafından kurulan 6'lı masaya ilişkin, "Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar Türkiye'nin her bir tarafından duyuluyor." dedi.

Erbakan, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen partisinin 2. Olağan Kongresi'nde, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin üye ve katılımlarla hızla büyüdüğünü anlatan Erbakan, iktidar yürüyüşlerinin istikrarlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Muhalefet partileri tarafından kurulan 6'lı masayı eleştiren Erbakan, "Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar Türkiye'nin her bir tarafından duyuluyor. Milletimiz zaten az olan ümidini bu 6'lı masadan her geçen gün biraz daha kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Millet için bu masanın ümit olmaktan çıktığını aktaran Erbakan, masadakilerin ülkenin hangi meselesini nasıl çözeceklerine ilişkin projelendirilmiş bir çalışmasının bulunmadığını dile getirdi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan nasıl kurtulacağımıza dair bir paketleri ortada yok. Kaynağı nereden bulacaksın da millete vereceksin. Bizim ilk işimiz milli kaynak açıklamalarımızı yazmak oldu. Güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter, sabah akşam bunu tekrar ediyorlar. Sokakta ekmek derdine düşmüş vatandaşın bu güçlendirilmiş parlamenter söylemi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir noktada bir tarafta iktidar bir tarafta 6'lı masa bir tarafta HDP. Aziz 85 milyon vatandaşımız önüne konulan bu tabloyu ve bu tablonun aktörlerini kabul etmiyor, reddediyor. Milletimiz bu tablonun aktörlerini değil Yeniden Refah Partisi'ni seçiyor ve Türkiye'nin üye sayısını en fazla artıran partisi yapıyor. "

Kongrede, İsmail Yavuz yeniden il başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da konuştu:

- "(6'lı masa) Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar Türkiye'nin her bir tarafından duyuluyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da

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