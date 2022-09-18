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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de konuştu:

18.09.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu milletin, bu ülkenin kurtuluşu ancak ve ancak milli görüşle olur, Yeniden Refah Partisiyle olur"

NİĞDE (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu milletin, bu ülkenin kurtuluşu ancak ve ancak milli görüşle olur, Yeniden Refah Partisiyle olur." dedi.

Erbakan, Niğde'de İl Kültür Merkezi'nde partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 4 sene önce kurulan Yeniden Refah Partisinin 300 bine yakın resmi üyesi, 100 bine yakın sandık başı müşahidiyle 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatlandığını söyledi.

Muhalefeti ve "altılı masa"yı eleştiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Toplanıp toplanıp, çay kahve içip, yemek yiyip, bol bol sohbet edip ondan sonra da dağılıyorlar. 30 kere baş başa, 6 kere de masa başında buluşmuşsunuz, 6 aydan beri ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliyor musunuz? Hayır. Şu ekonomik krizden kurtulmak için bir reçete ortaya koyabiliyor musunuz? Hayır. Dış politikada bu iktidardan farklı bir şey söyleyebiliyor musunuz? Hayır. 'Güçlendirilmiş parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter.' Bir de bol bol fotoğraf çektirip adeta bir altın günü. Bir kaynak paketi ortaya koyabilmiş misiniz? Hayır. Bu milletin, bu ülkenin kurtuluşu ancak ve ancak milli görüşle olur, Yeniden Refah Partisiyle olur."

Erbakan, iktidara geldiklerinde ilk olarak 150 milyar dolar ilave kaynak üreteceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İkinci yapılacak iş, denk bütçe. Hiç kimse Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kamu kurumu gelirinden daha fazla harcama yapamayacak. Denk bütçe yapmak zorunda olacak. Neden? Borçlanmanın önüne geçmek için bu faiz canavarından kurtulmak için. Üçüncü atılacak adım, mutlaka ve mutlaka bu imtiyazlı holdinglere bağlanan hortumların kesilmesi. Biz dulun, yetimin, 85 milyonun hakkını 5 tane holdinge peşkeş çektirmeyiz. Dördüncü atılacak adım, kamuda israfın önlenmesi. Bütün bu atılacak adımlarla elde edilecek muazzam imkan, asıl sahibi olan 85 milyona aktarılacak. İşte o nedenle diyoruz ki bu imkanlarla gelir gelmez işçi, memur, emekliye yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de konuştu:

- "Bu milletin, bu ülkenin kurtuluşu ancak ve ancak milli görüşle olur, Yeniden Refah Partisiyle olur"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Niğde'de

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