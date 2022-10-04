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Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

04.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde yıllardır atıl durumda olan su değirmeni yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Torosların ortasında kurulu olan beldede insanlar yıllarca tahıllarını Feriske Çayı etrafında kurulu bulunan su değirmenlerinde öğütürken zamanla bu değirmenler kapandı.

Yeri belli olan Hacılar değirmeni Göktepe Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine, belde halkının tahıllarını öğütmek için başka yerlere gitmeye başlamasıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Belediye olarak değirmenlerden birini ayağa kaldırmak için çalışma başlattıklarını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Hacılar değirmeninin varisleriyle görüştük. Değirmenin yeri belediyemize bağışlandı. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle değirmeni ayağa kaldırdık. En az 40 yıldır dönmeyen değirmenin taşları suyun gücüyle tekrar dönmeye başladı. Değirmenin bir tarafında un, bir tarafında da mısır, arpa, yulaf gibi tahıllar öğütülecek. Şu anda deneme amaçlı değirmen çalışmaya başladı. Bu bölge geçmişte mesire alanıydı. Çevre düzenlemesi de yapıyoruz. Sosyal tesis çalışmalarımız devam ediyor. Gelen insanlarımız hem tahıllarını öğütecek hem de pikniklerini yapabilecek."

- Değirmen ustaları yetiştirilecek

Değirmenin eski ile yeni teknolojinin birleşmesi sonucu yapıldığını vurgulayan Doğan "Beldemizde belediye öncülüğünde kurulan bir kadın kooperatifi var. Kadınlarımız ürettikleri doğal ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Bu değirmende üretilen kepekli buğday unları, bulgurlar, mısır unları paketlenerek ülkemizin her yerine satılabilecek. Bu değirmenin varislerinden olan ve geçmişte bu değirmeni çalıştıran ustamızı buraya getirdik. Kendisi burada değirmen ustaları yetiştirecek." diye konuştu.

Değirmen ustası 84 yaşındaki Abdullah Yılmaz da gençliğinde değirmeni 8 sene çalıştırdığını kaydetti.

Değirmenin yeniden canlanmasının mutluluğunu yaşadığını anlatan Yılmaz, "Taşlar dönmeye başladı. Ölmeden buranın çalıştığını gördüm ya dünyanın en mutlu insanı benim. Bildiğim kadarıyla ustalar yetiştireceğim." dedi.

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

Yenilenen su değirmeni yıllar sonra yeniden hizmet vermeye başladı

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