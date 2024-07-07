Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi! ''Sıradan bir futbol insanı''

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

MONTELLA'YA ELEŞTİRİLER

Hollanda maçında yaptığı geç değişiklikler nedeniyle eleştirilen Montella, sosyal medyada büyük tepki aldı.

"MONTELLA GİBİ SIRADAN BİR FUTBOL İNSANI"

Gazeteci Sercan Dikme'nin yazdığı yazı taraftarların büyük beğenisini topladı.

"25 yılda bir gelebilecek futbolcu jenerasyonu Montella gibi sıradan bir futbol insanıyla heba edildi.

Turnuva boyunca aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde etmeye çalışması, ilk 11 tercihleri ve oyuncu değişikleriyle 2. sınıf bir teknik direktöre sahip olmanın problemlerini yaşadık.

Futbolcularımızın emeğine sağlık…"

