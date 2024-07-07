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  4. Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi! ''Sıradan bir futbol insanı''

Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi! ''Sıradan bir futbol insanı''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 00:21
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Mücadelenin ardından fatura Montella'ya kesildi. Sosyal medyada taraftarlar, İtalyan çalıştırıcıya eleştirilerde bulundu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

MONTELLA'YA ELEŞTİRİLER

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Hollanda maçında yaptığı geç değişiklikler nedeniyle eleştirilen Montella, sosyal medyada büyük tepki aldı.

"MONTELLA GİBİ SIRADAN BİR FUTBOL İNSANI"

Gazeteci Sercan Dikme'nin yazdığı yazı taraftarların büyük beğenisini topladı.

"25 yılda bir gelebilecek futbolcu jenerasyonu Montella gibi sıradan bir futbol insanıyla heba edildi.

Turnuva boyunca aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde etmeye çalışması, ilk 11 tercihleri ve oyuncu değişikleriyle 2. sınıf bir teknik direktöre sahip olmanın problemlerini yaşadık.

Futbolcularımızın emeğine sağlık…"

Euro 2024

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Anahtar Kelimeler:
euro 2024 montella
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