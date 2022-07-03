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Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

03.07.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), sığınmacı öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenledi.

YEÇED'in Fatih Mihrimah Sultan Camisi avlusunda düzenlediği yıl sonu etkinliğine çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Programda çeşitli gösteriler, etkinlikler, oyunlar düzenlenirken öğrenciler geliştirdikleri projeleri sundu.

Finalde jürinin değerlendirmesi sonrasında dereceye giren gruplar ödüllendirildi. Ayrıca okul döneminde yüksek başarı gösteren öğrencilere de hediyeler verildi.

Öte yandan, savaş ve göçten etkilenen çocuklar için projeler üretip çalışmalar yapan YEÇED, bu yıl sığınmacı öğrencilerin eğitime katılımı ve topluma uyumlarını kolaylaştırma hedefiyle "Okul Yolu ve Adım Adım Gelecek" projelerini İstanbul'un 6 ilçesinde gerçekleştirdi. Çalışmalardan 350'den fazla çocuk ve ailesi yararlandı.

Adım Adım Gelecek Projesi'nde okul dönemi boyunca sığınmacı öğrenciler, gönüllü üniversite öğrencileri ile haftada bir gün bir araya gelerek akademik, psiko-sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek etkinlikler gerçekleştirildi.

Yeryüzü Çocukları Derneğinin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre dernek, çatışmadan etkilenen zorla yerinden edilmiş çocukların eğitim hayatına kazandırılması; akademik, sosyal, duygusal ve çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi konusunda 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyor.

Dernek, çocukların iyi olma halini desteklemek, kendi toplumları ve birlikte yaşadıkları ev sahibi toplumun iyi oluş haline katkı sağlamayı ve sosyal uyumu artırmayı da hedefliyor.

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği

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