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  4. Yeşilçam'ın duru güzeli Esen Püsküllü! Son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın duru güzeli Esen Püsküllü! Son haliyle şaşırttı

14.01.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sineması'na büyük emekler vermiş, oyunculuğu ve güzelliğiyle hafızalarımızda yer eden unutulmaz oyunculardan olan Esen Püsküllü'nün zaman içindeki değişimi şaşırttı.

Özellikle Sadri Alışık ile birlikte oynadığı Ah Müjgan Ah adlı filmi gelir hemen akıllara... Çay bahçesindeki buluşmaları ne kadar da güzeldir... Öyle duru öyle candan oynarlar ki izlemeye doyamayız onları...

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"EN GÜZEL YÜZLÜ KADIN OYUNCU"

Ah Müjgan Ah, Darıldın mı Cicim Bana, Öp beni kütl filmlerin yıldızı Esen Püsküllü, 16 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul, Beşiktaş'ta doğmuştur. 19 yaşında 1965 yılında Ses dergisinin sinema yıldızı yarışmasında ikinciliği kazandı ve sinema oyunculuğuna başladı. Sarı saçları ve yeşil-mavi gözleriyle döneminin en güzel yüzlü kadın oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.

İşte @mekaniyesilcam'ın ortaya çıkardığı güzel sanatçının son hali...

ÜNLÜ OYUNCULARIN SON HALİ

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Esen Püsküllü Oyuncu yaşında

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