Eren Kaşıkçı’nın eşi Ecem Kaşıkçı’dan yürek burkan paylaşım! Kızı mezarlığa resim bıraktı

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve 2021'de şampiyon olan Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Kilyos'taki evinde tek yaşayan 37 yaşındaki Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınları, ekiplerin olay yerine gitmesiyle acı gerçeği öğrenmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde toprağa verilen Kaşıkçı'nın eşi Ecem Kaşıkçı'dan ise bir paylaşım geldi.

Mezarlığı paylaşan acılı eş paylaşıma şu notu düştü:

"Bugün seni toprağa emanet ettik… Maya’nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu…"