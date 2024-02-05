Yeşilçam'ın en güzeli kim? Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı

Yeşilçam’a damga vuran kadın oyuncular sosyal medyanın gündeminde. X (Twitter) kullanıcılarının başlattığı ‘Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncusu kim?’ anketi sonrası Gülşen Bubikoğlu X’te gündem oldu.
Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerin de yer aldığı listede Gülşen Bubikoğlu öne çıktı.
Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan 69 yaşındaki sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınıyor.
Güzel yıldızın eski filmlerinden video ve kareleri bir araya getiren kullanıcılar, aradan yıllar geçmesine rağmen Bubikoğlu'nun güzelliğinden bir şey kaybetmediğini yazdı.
Gözlerden uzak yaşamaya çalışan usta oyuncu zamanını yurt dışındaki torunlarıyla geçiriyor. Zaman zaman ise muhteşem manzaraya sahip evinden paylaşımlarda bulunuyor.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan oyuncunun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi", Yıllar güzellik kattı" yorumunda bulunuyor.