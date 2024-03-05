Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs ödül töreninde ortaya çıktı! Vasiyetini hazırlamıştı, işte son hali

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2023 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', İstanbul Modern'de yapılan törenle sahiplerini buldu. 56'ncı SİYAD Onur Ödülleri’ne Tomris Giritlioğlu ile Lale Belkıs değer görüldü.
Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan Lale Belkıs törende boy gösterdi.
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gecede dikkat çekti.
Ödülünü Ata Demirer'in elinden alan Lale Belkıs'ı görenler "Ne kadar güzelsiniz", "Güzelliğiniz hiç geçmemiş" yorumlarında bulundu.
Lale Belkıs geçtiğimiz yıllarda Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini söyleyerek "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum" demişti.
Vasiyetini hazırladığını da ifade eden 85 yaşındaki Belkıs, "Altı kardeşiz en küçüğü benim. Ablam iki yıl önce rahmetli oldu. Vefat ettikten sonra bazı hak sahipleri çok kötü konuşmaya başladı. Bana bile zeka testi yaptırmak istediler.