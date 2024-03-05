Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs ödül töreninde ortaya çıktı! Vasiyetini hazırlamıştı, işte son hali

"VASİYETİMİ HAZIRLADIM"

Vasiyetini hazırladığını da ifade eden 85 yaşındaki Belkıs, "Altı kardeşiz en küçüğü benim. Ablam iki yıl önce rahmetli oldu. Vefat ettikten sonra bazı hak sahipleri çok kötü konuşmaya başladı. Bana bile zeka testi yaptırmak istediler.