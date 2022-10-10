YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'de devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'de devam ediyor

10.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı"na 220 yedek yükümlü katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı", Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında sürüyor.

Tatbikat kapsamında "Basın Günü" etkinliği yapıldı.

Tatbikat için ilk olarak askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silahaltı" daveti ulaştırıldı.

Bunun üzerine Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlara yerleştirilerek bazı eğitimlere tabi tutuldu.

Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tevfik Abaşlıoğlu'nun brifingiyle başlayan tatbikatta sefer emrine çağırılan 42 aracın askeriyeye girişleri sağlandı.

Daha sonra topçu ve hava taarruz eğitiminin verildiği yedek yükümlüler, poligonlarda tabanca ve piyade tüfeğiyle atış yaptı.

Ardından araç ve teçhizat sergisi gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği arazide meydana gelen patlamada bir askeri personel yaralandı. Yaralı personel gerekli mayın taramasının ardından bölgeden alındı. Arızalanan araç da bölgeden tahliye edildi.

Ardından bölgeye kurulan makas köprüsü ile askeri araçların geçişi sağlandı.

Tatbikat kapsamında yapılan taarruzla hedef güvenli şekilde ele geçirildi.

Gün sonunda askeri bando takımı konser verdi.

Albay Nuri Pamir Kışlası'ndaki uzman personel tarafından yükümlülere yeni ekipman, araç gereçler ile silahların tanıtıldığı ve bazı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tatbikat, 14 Ekim Cuma günü sona erecek.

Tatbikata, 12 kurum ve kuruluş destek sağlıyor.

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'de devam ediyor

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı"na 220 yedek yükümlü katıldı

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'nde devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli türk silahlı kuvvetleri

Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
13:03
İkindi
16:12
Akşam
18:46
Yatsı
20:06
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.