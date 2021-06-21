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Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

21.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara, 24 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Süleyman Boğa, AA muhabirine, kampın verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacağını ifade eden Boğa, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, inşallah İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Teknik, taktik ve kondisyon açısından çocukları ayın 30'una kadar en üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar gayretli." diye konuştu.

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Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı devam ediyor
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