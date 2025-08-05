Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu karşılaşma için kamp kadrosu açıklandı.
Sakatlığı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle kadroda olmayan isimlerden Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almamasına rağmen takımı yalnız bırakmayacak. Kaptan futbolcu, Hollanda kafilesine dahil edildi ve maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yer alacak.
TALISCA
DIEGO CARLOS
CENGİZ ÜNDER
MIMOVIC
İSMAİL YÜKSEK
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