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Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu!

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kararı doğrultusunda karşılaşmanın kadrosunu açıklandı. İşte detaylar...

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu karşılaşma için kamp kadrosu açıklandı.

KADRODA YOK AMA KAFİLEDE

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe nin Feyenoord maçı kadrosu! 1

Sakatlığı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle kadroda olmayan isimlerden Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almamasına rağmen takımı yalnız bırakmayacak. Kaptan futbolcu, Hollanda kafilesine dahil edildi ve maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yer alacak.

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe nin Feyenoord maçı kadrosu! 2

İŞTE KADROYA ALINMAYAN İSİMLER
Canlı Skor

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu! G1

TALISCA

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu! G2

DIEGO CARLOS

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu! G3

CENGİZ ÜNDER

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu! G4

MIMOVIC

Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu! G5

İSMAİL YÜKSEK

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