Yıldız isimler kadroda yok! Mourinho kararını verdi... İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu karşılaşma için kamp kadrosu açıklandı.

KADRODA YOK AMA KAFİLEDE

Sakatlığı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle kadroda olmayan isimlerden Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almamasına rağmen takımı yalnız bırakmayacak. Kaptan futbolcu, Hollanda kafilesine dahil edildi ve maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yer alacak.

İŞTE KADROYA ALINMAYAN İSİMLER