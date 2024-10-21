Yıllar önce FETÖ soruşturması açılmıştı! Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etti bakın artık ne yapıyor?

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Soner rolüyle akıllarda kalan Mete Horozoğlu; Nefes: Vatan Sağolsun, Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan gibi dizilerde de başarılı bir oyunculuk sergilemişti.
Pek çok dizi ve filmde rol alan Mete Horozoğlu'na 2020 yılında isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada Mete Horozoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.
Mete Horozoğlu bir süre sonra Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşti. Yıllardır Newyork'ta yaşayan başarılı oyuncu zaman zaman sosyal medyada son halini paylaşıyor.
Tiyatro eğitimleri alan ve oyunculuk eğitimleri de veren Mete Horozoğlu son dönemde ise pilotluk eğitimi alıyor ve bu anları da sosyal medyada paylaşıyor.
Youtube'da da zaman zaman videolar çekerek paylaşan başarılı oyuncunun son haline "Çok karizmatiksin abi" yorumları yağdı.