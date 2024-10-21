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  4. Yıllar önce FETÖ soruşturması açılmıştı! Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etti bakın artık ne yapıyor?

Yıllar önce FETÖ soruşturması açılmıştı! Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etti bakın artık ne yapıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.10.2024 14:13
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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve pek çok dizide rol alarak başarılı bir oyunculuk sergileyen Mete Horozoğlu'na 2020 yılında FETÖ soruşturmasından dava açılmıştı. Mete Horozoğlu'na terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ünlü isim bir süre sonra Türkiye'yi terk etti ve kendine yeni bir hayat kurdu.

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Soner rolüyle akıllarda kalan Mete Horozoğlu; Nefes: Vatan Sağolsun, Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan gibi dizilerde de başarılı bir oyunculuk sergilemişti.

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BAKIN ARTIK NE YAPIYOR

Pek çok dizi ve filmde rol alan Mete Horozoğlu'na 2020 yılında isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada Mete Horozoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Mete Horozoğlu bir süre sonra Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşti. Yıllardır Newyork'ta yaşayan başarılı oyuncu zaman zaman sosyal medyada son halini paylaşıyor.

Tiyatro eğitimleri alan ve oyunculuk eğitimleri de veren Mete Horozoğlu son dönemde ise pilotluk eğitimi alıyor ve bu anları da sosyal medyada paylaşıyor.

Youtube'da da zaman zaman videolar çekerek paylaşan başarılı oyuncunun son haline "Çok karizmatiksin abi" yorumları yağdı.

Anahtar Kelimeler:
fetö Mete Horozoğlu
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