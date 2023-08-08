Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Yılmaz Erdoğan ve Sanem Oktar çiftinin kızları Berfin Erdoğan, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 27 yaşında koca kız olan Berfin, babasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Yılmaz Erdoğan, 1993 yılında Sanem Oktar ile nikah masasına oturmuştu. 1996 yılında kızları Berfin'i kucaklarına alan ikili, 1998 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.
Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Berfin Erdoğan; Bir Demet Tiyatro, Organize İşler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda rol almıştı.
Sonrasında ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Berfin Erdoğan'ın babasına olan benzerliği dikkat çekti.
Babasının ünü nedeniyle kameralara alışkın olan Berfin Erdoğan, 2019 yılında yayınlanan Lezzet Akademisi programında yarışmacı koçluğu yapmıştı.