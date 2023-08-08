Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Berfin Erdoğan; Bir Demet Tiyatro, Organize İşler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda rol almıştı.

Yılmaz Erdoğan ve Sanem Oktar çiftinin kızları Berfin Erdoğan, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 27 yaşında koca kız olan Berfin, babasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.