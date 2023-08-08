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Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

08.08.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın 5 yıl evli kaldığı eşi Sanem Oktar'dan olan kızı Berfin büyüdü, kocaman oldu. Herkes babasının izinden gitmesini beklerken, Berfin Erdoğan bambaşka bir sektöre yöneldi ve mesleğini eline aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Berfin son haliyle herkesi şaşırttı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Berfin Erdoğan'a bakan bir daha baktı.

Yılmaz Erdoğan ve Sanem Oktar çiftinin kızları Berfin Erdoğan, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 27 yaşında koca kız olan Berfin, babasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

BERFİN ANNESİ BABASI

Yılmaz Erdoğan, 1993 yılında Sanem Oktar ile nikah masasına oturmuştu. 1996 yılında kızları Berfin'i kucaklarına alan ikili, 1998 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

berfin yılmaz erdoğan

Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Berfin Erdoğan; Bir Demet Tiyatro, Organize İşler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda rol almıştı.

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Sonrasında ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, ekranlardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Berfin Erdoğan'ın babasına olan benzerliği dikkat çekti.

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Babasının ünü nedeniyle kameralara alışkın olan Berfin Erdoğan, 2019 yılında yayınlanan Lezzet Akademisi programında yarışmacı koçluğu yapmıştı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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