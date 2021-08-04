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'Yin Yang'ın anlamı nedir? MasterChef’te yarışmacılar arasında tartışma! Şefler araya girdi!

04.08.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması MasterChef'te bugün final turu gerçekleşti. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yeni bölümde yarışmacılardan Tunahan Ak ve Fikret arasında ise büyük bir tartışma çıktı. Tunahan, stüdyoya büyük bir ‘Yin Yang’ simgesi ile gelerek herkesi şaşırttı. Üstü kapalı sözlerle yarışmacı Fikret’e göndermede bulunan Tunahan’ın “Burası bir rehabilitasyon merkezi değil” sözleri stüdyoda gergin anlara sebep oldu. Fikret ile Tunahan’ın tartışmasına şeflerden müdahale geldi.

MasterChef’in yeni bölümünde yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Yarışmacılardan Tunahan Ak, yarışmacı ve şefleri şaşırtarak stüdyoya büyük bir simge ile geldi. ‘Yin Yang’ simgesi ile stüdyoya gelen Ak’ın gönderme dolu konuşması sonrası stüdyoda tansiyon yükseldi.

MasterChef’te Yin Yang göndermesi!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te final turu heyecanı yaşandı. Yeni bölümde birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı MasterChef’te yarışmacılardan Tunahan, Fikret, İbrahim, Umutcan, Sergen, Berk ve Dilara yarıştı. Yarışma esnasında sevilen yarışmacılardan olan Tunahan Ak ve Fikret arasında ise büyük bir tartışma yaşandı.
Final turunda en iyi yemeği yapabilmek için mücadele eden Tunahan, stüdyoya büyük bir ‘Yin Yang’ simgesi ile gelerek herkesi şaşırttı.

"Burası rehabilitasyon merkezi değil"

"Burası rehabilitasyon merkezi değil"
Simgeyi kaldırarak “Sözlerime başlamadan önce sizi bir sanat eseri ile düşünmeye davet edeceğim.” diyen Tunahan, bir arkadaşına göndermede bulunarak, “Burası bir rehabilitasyon merkezi değil, dengesiz insanların burada işi olmaması lazım” şeklinde konuştu.
Stüdyoda yaşanan gergin anlarda bir arkadaşını iki yüzlülükle suçlayan Tunahan’ın, yarışmacı arkadaşı Fikret’e gönderme yaptığı anlaşıldı. “Sonuç ne olursa olsun, neysem o oldum” diyen Tunahan Ak’ın konuşması sonrası Fikret de söze dahil oldu.

Üstü kapalı sözler tansiyonu yükseltti

Üstü kapalı sözler tansiyonu yükseltti
Tunahan, üstü kapalı sözlerin kendisi için gönderme olduğunu anlayan Fikret’e Mevlana'nın sözü ile gönderme yaparak “Ya olduğunuz gibi görünün, ya da göründüğünüz gibi olun” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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