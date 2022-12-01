Yine rahat durmadı! Katarlılar bile bakakaldı, Hırvat güzel yürek hoplattı... İşte o anlar

Bu yıl Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan maçlardaki yasaklar taraftarların tepkisini çekerken, özellikle alkol yasağı büyük ses getirmişti.
Uygulanan yasaklar sadece bununla kalmazken, tribündeki bazı kadın taraftarların giydiği elbiseler de gündeme gelirken Katar hükümeti, stadyumlarda taraftarların uyması gerektiği kuralları turnuvadan önce belirlemişti.
Kadın taraftarların giyim tarzına karışılması konusunda da eleştiri alan Katar, şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamazken, geçtiğimiz günlerde Hırvatistan tribünlerindeki ünlü model Ivana Knoll giydiği dekolteli elbiseler sonrası Katarlılar kendi yasalarına göre yasak olduğu gerekçesiyle harekete geçmişti.
Katar'ın koyduğu yasakları çiğnemekle suçlanan ve şikayet edilen Knoll kendisine yöneltilen kıyafetleri nedeniyle tutuklanma riski olup olmadığı sorulduğunda Knoll, "Böyle bir şeyden asla korkmam" yanıtını vermişti.
Yaşanan bu durumun ardından gruptaki son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi. Ünlü model takımını desteklemek için tribünlerdeki yerini alırken, yine tribünlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
Tribünlerde bulunan Katarlı taraftar ve çalışanlar dahi Ivana Knoll'dan gözlerini alamadığı görülürken, ünlü model güzelliğiyle büyüledi.