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Yine rahat durmadı! Katarlılar bile bakakaldı, Hırvat güzel yürek hoplattı... İşte o anlar

01.12.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan gruplarda oynanan son maçlarla devam ederken, Hırvatistan ile Belçika Ahmad bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Binlerce taraftar takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini alırken, Hırvat güzel Ivana Knoll da tribündeydi. Giydiği kıyafetlerle Katar hükümetinden ceza almanın eşiğine gelen Knoll dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Bu yıl Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan maçlardaki yasaklar taraftarların tepkisini çekerken, özellikle alkol yasağı büyük ses getirmişti.

Uygulanan yasaklar sadece bununla kalmazken, tribündeki bazı kadın taraftarların giydiği elbiseler de gündeme gelirken Katar hükümeti, stadyumlarda taraftarların uyması gerektiği kuralları turnuvadan önce belirlemişti.

Kadın taraftarların giyim tarzına karışılması konusunda da eleştiri alan Katar, şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamazken, geçtiğimiz günlerde Hırvatistan tribünlerindeki ünlü model Ivana Knoll giydiği dekolteli elbiseler sonrası Katarlılar kendi yasalarına göre yasak olduğu gerekçesiyle harekete geçmişti.

Katar'ın koyduğu yasakları çiğnemekle suçlanan ve şikayet edilen Knoll kendisine yöneltilen kıyafetleri nedeniyle tutuklanma riski olup olmadığı sorulduğunda Knoll, "Böyle bir şeyden asla korkmam" yanıtını vermişti.

Yaşanan bu durumun ardından gruptaki son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi. Ünlü model takımını desteklemek için tribünlerdeki yerini alırken, yine tribünlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

KATARLILAR BİLE BAKAKALDI

KATARLILAR BİLE BAKAKALDI

Tribünlerde bulunan Katarlı taraftar ve çalışanlar dahi Ivana Knoll'dan gözlerini alamadığı görülürken, ünlü model güzelliğiyle büyüledi.

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dünya kupası At kata

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