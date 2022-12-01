Yine rahat durmadı! Katarlılar bile bakakaldı, Hırvat güzel yürek hoplattı... İşte o anlar

Kadın taraftarların giyim tarzına karışılması konusunda da eleştiri alan Katar, şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamazken, geçtiğimiz günlerde Hırvatistan tribünlerindeki ünlü model Ivana Knoll giydiği dekolteli elbiseler sonrası Katarlılar kendi yasalarına göre yasak olduğu gerekçesiyle harekete geçmişti.