YKS birincileri Çelikkaya ve Şahin, İstanbul Medipol'ün tıp fakültesini tercih etti

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TÜBİTAK ek puanı ile Türkiye birincisi olan Abdullah Akif Çelikkaya ve Emirhan Şahin, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran'ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen Türkiye birincileri ile derece yapan öğrenciler, sınav tecrübelerini ve duygularını paylaştı.

Başarılı öğrencilerin en çok tercih ettiği fakülteler arasında yer alan Uluslararası Tıp Fakültesi, bu sene de 10 kişilik kontenjanının tamamına YKS'yi ilk 70'te tamamlayan adayları kabul ederek, "en yüksek taban puana sahip fakülte" olarak öne çıktı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran, başarılı öğrencilerin Medipol Üniversitesini tercih etmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, tıp fakültesinin ulusal ve uluslararası alanda tanınan araştırmacı doktorlar yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kendilerini tercih eden öğrencilerin akademik kariyer yapabilmeleri ve alanlarında uzmanlaşmaları için her türlü desteği vereceklerini dile getiren Ceran, "Mütevelli Heyetimizin desteğiyle tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin ikinci yarıyılını ABD'de yine tam bursla sağlıyor, Harvard ve MIT gibi bu alanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek. Böylece yarının Aziz Sancar'larının ortaya çıkmasına vesile olabilmek. Bu gençleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getireceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Ceran, Medipol Üniversitesinin bu çalışmalarıyla Türkiye'de saygın bir yer edindiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Akredite olan program sayımız 25'e yükseldi. 2021 yılı verilerine göre, üniversitemiz akredite olan program sayısı açısından vakıf üniversiteleri arasında ikinci, tüm yükseköğretim kurumları arasında ise altıncı sıraya yükseldi. Hedefimiz tüm lisans programlarımızda akreditasyonun sağlanması ve önümüzdeki yıl kurumsal akreditasyon için başvurmak."

Türkiye şampiyonu öğrenciler de söz alarak başarı sırlarını ve üniversiteye yerleşme heyecanlarını anlattı.

TÜBİTAK ek puanı ile Türkiye birincisi olan Abdullah Akif Çelikkaya, Medipol Üniversitesini tercih ettiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Lise sürecinde 9. sınıftan itibaren çalıştım. Bilgisayara ilgim vardı. Sonradan biyolojiye ilgim arttı. 29. Bilim Olimpiyatları'nda ulusal dalda altın madalya aldım. Aynı sene milli takıma seçilerek 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'nda gümüş madalya aldım. Olimpiyatlarla YKS'yi birlikte yürütmek zor oldu ama başardım." diye konuştu.

Emirhan Şahin de başarısının sırrının düzenli ders çalışmak olduğunu söyleyerek, "Lisede olimpiyatlar dikkatimi çekmeye başladı. Olimpiyatlarda ulusal dalda altın madalya aldım. YKS'de çalışmaya başladım. Uzun saatler çalıştım. Sınavda tam puan alarak buraya yerleştim." dedi.