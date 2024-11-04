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Yok artık Simge! Peruğunu taktı, pozunu verdi resmen Wanda Nara oldu... Sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 07:43
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Icardi ile birlikte söylediği Aşkın Olayım ile sık sık gündeme gelen Simge yine yaptı yapacağını. Wanda Nara ve Icardi ayrılığında sık sık Icardi ile yakıştırılan Simge Sağın peruğunu taktı resmen Wanda Nara oldu. Sosyal medya yıkıldı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla adından söz ettiren Simge gündemden düşmüyor. Icardi ve Wanda Nara ayrılığında da sık sık gündeme gelen Simge o dönem açıklama da yapmıştı.

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GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Simge, "İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bu açıklamalar sosyal medya kullanıcıları için pek yeterli olmadı ve Simge özellikle Wanda Nara'nın Icardi'yi terk etmesinden sonra her paylaşımıyla adından söz ettirdi kimi bu paylaşımları gönderme olarak bile yorumladı...

Son olarak da Simge 'yok artık' dedirtti. Wanda Nara'nın, Cadılar Bayramı'nda daha önce de Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante'yle yakalandığı ve çiftin yeniden ayrıldığı iddiası gündemdeyken Simge peruğunu taktı pozunu verdi. Ancak ne poz!

Simge'nin bu tarzı resmen Wanda Nara'ya benziyordu hal böyle olunca da sosyal medya yıkıldı.

Sosyal medyada Simge'yi görenler "Lan bu Wanda Nara resmen", "Ablam her fırsatı kovalıyor", "Tüm tuşlara basıyor", "Yakışmadı Simge'ye" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Simge Sağın icardi simge
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