YÖK Başkanı Erol Özvar, Karabük Üniversitesini ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat eşliğinde üniversitenin merkez kampüsünde incelemelerde bulunan Özvar, Polat'tan üniversitenin akademik birimleri hakkında bilgi aldı.

Polat'ı makamında ziyaret eden Özvar daha sonra üniversite senato toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde öğrencilerle bir araya gelen Özvar, burada yaptığı açıklamada, Rektör Polat'ın daveti üzerine Karabük'e geldiğini bildirdi.

Türkiye'de devlet veya vakıf üniversitelilerinde eğitim alan uluslararası öğrenci sayısının 260 bini geçtiğini belirten Erol Özvar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu öğrenciler inşallah gelecekte mezun olduktan sonra kendi memleketlerinde mutlaka buradan yanlarında taşıdıkları dostlukları, hatıraları ve tecrübeleriyle yer alacaklardır. Bu öğrencilerimiz arasından eminim gerek kamu gerek özel sektörde fevkalade önemle yerlere gelecek öğrencilerimiz olacak. Bu memleketimiz açısından çok önemli bir gelişmedir. Uluslararası öğrencilerle bir arada olmanın ülkemiz ve üniversitelerimiz açısından da kazandırdığı çok önemli kültürel zenginlik ve derinlikler olduğunu ifade edebilirim."

Karabük'e geldiği için YÖK Başkanı Özvar'a teşekkür eden Polat da verimli bir gün geçirdiklerini kaydetti.